Soylu, YSP üyelerini hedef aldı: 'Lan daha ne özgürlüğü istiyorsunuz?'

İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, İstanbul'un Esenler ilçesindeki Dörtyol Meydanı'nda konuşma gerçekleştirdi.

Aynı meydanda seçim çalışması yapan Yeşil Sol Parti üyelerini hedef alan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Şunlara sorsan, Türkiye'de özgürlük ve demokrasi yok. Be kepazeler, bu ülkenin İçişleri Bakanı meydanda konuşuyor orada istediğinizi yapıyorsunuz, lan daha ne özgürlüğü istiyorsunuz?Tam 45 dakikadır müzik çalıyorsunuz, saygısızlık ve nezakatsizlik yapıyorsunuz hala özgürlük istiyorsunuz.

Neden yapıyorlar biliyor musunuz? Onları çok acıttık da onun için yapıyorlar. Her PKK’lı terörist öldüğünde gözyaşı döküyorlar da onun için yapıyorlar.canları acıyor bu nedenle yapıyorlar."