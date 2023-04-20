Murat Bakan: İçişleri Bakanlığı'nda Süleyman Soylu suç örgütü var

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan Jandarma Genel Komutanlığı'nın tüm jandarma personeline seçim günü oy kullandıktan sonra birliklerine dönerek ikinci bir emre kadar hazır olarak beklemeleri yönünde talimat verdiği yazıyı paylaşmış ve tartışma başlamıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'li Bakan'a yanıtında "Emniyet içerisinde Murat Bakan'ın bizatihi kendi oluşturduğu, kendi kurguladığı, devletin emniyetini ve devletin istihbaratını hem bozmaya hem de içeride başka bir yapılanmayı oluşturmaya çalışan çok derin bir ağ olduğunu da söyleyebiliriz" iddiasında bulundu.

Halk Tv'de Şule Aydın ile Haber Masası programında, kendisini hedef alan İçişleri Bakanı ve AKP Milletvekili Adayı Süleyman Soylu'ya tepki gösteren Bakan, daha önce herhangi bir seçimde jandarmaya birliklerine dönme emrinin uygulanmadığını hatta deprem döneminde ilk üç günde bile böyle bir emir gelmediğini açıkladı. Bakan, "Türkiye'de bombaların patladığı iki seçim arasında böyle bir tedbir uygulamamışken neden şimdi uyguluyorsun? Bana yanıt ver" diyerek Soylu'ya seslendi.

CHP'li Bakan "İçişleri Bakanlığı'nda Süleyman Soylu suç örgütü var" ifadelerini kullandı. "Emniyet teşkilatı Soylu'dan nefret ediyor" çıkışı da yapan Bakan, savcılığa suç duyurusunda bulunacağını ilan etti ve iddialarını ispatlaması için Soylu'ya çağrı yaptı.

'Devletin verdiği yetkiyi bir suç örgütü olarak kullanıyor'

Bakan şunları söyledi:

"Süleyman Soylu bu seçimin kaybetmiş kişisidir. Toplum nezdinde itibarı olmayan bir kişidir. Cevap vermek bile zuldür ona. Bununla ilgili ben suç duyurusunda bulunacağım, iddialarını ispat etsin. Gazeteci ‘savcılıkta soruşturma var mı’ diye soruyor, ‘yok kendi iç soruşmamız’ diye yanıt veriyorsun. Sen bir milletvekili ile ilgili hangi yetki ve sıfatla soruşturma yürütebilirsin? Yürütemezsin. Böyle bir hakkın da yetkin de yok. Bu, Türkiye’deki tüm yetkililerin tüm kişisel verilerine ulaşıyoruz, onlarla ilgili istihbarat yapıyoruz ve devletin verdiği yetkiyi bir suç örgütü olarak kullanıyoruz demektir. İçişleri Bakanlığı’nda Süleyman Soylu suç örgütü var. Biz bunu teşhir edeceğiz. Bu örgütün üyeleri kimler? Jandarma Genel Komutanlığı’nda bazı tarikat ve cemaatler arasında denge sağlayarak ulufe gibi generallik dağıttığı şahıslar var. İçişleri Bakanlığı’nı yanı başında görev yapan emniyette Erzincan, Menzilci grubu ve Nur Cemaatinin 40 farklı kolu bunların arasında paylaştırdı. Siber Suçlarla Mücadele birimine kendi referansıyla aldırdığı devletin her türlü kaydına ulaşan trolleri."