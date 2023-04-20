Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde kurulan AFAD çadır kentinin olduğu bölgede çıkan fırtına nedeniyle ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Fırtınadan Belman çadır kent başta olmak üzere birçok yer etkilendi. Pazarcık genelinde elektrik kesilirken, çatı düşmeleri sonucu pek çok yerde yollar kapandı. Binalardan kopan parçalar çadırlara saçıldı. Yurttaşlar belirsizlik içerisinde bekliyor.

Çıkan fırtınada çadır kentin neredeyse tamamı zarar görürken birçok çadır da olduğu yerden sökülerek etrafa yayıldı.

Bir çocuk hayatını kaybetti

soL'un edindiği bilgiye göre, yerlerinden çıkan çadırların ve bağlı olduğu metal aksamlar ve çevredeki diğer materyallerin savrulmasından kaynaklanan birçok yaralanma meydana gelirken, yaralananlar arasında çocukların da olduğu ve ağır yaralanan bir çocuğun hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Pazarcık'ta fırtınada binalardan kopan parçalar çadırlara düştü: Ölü ve yaralılar varhttps://t.co/PEjCcf8Jl9 pic.twitter.com/1cjGWNk2Eq — soL Haber (@solhaberportali) April 20, 2023

TKP Genel Sekreteri Okuyan: Arkadaşlarımız durumun çok ağır olduğunu bildiriyor

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Depremde ağır hasar alan Pazarcık’ı bu kez fırtına vurdu. Çadırlar uçtu, yırtıldı. Ne yazık ki yaralananlar olduğu söyleniyor. Arkadaşlarımız durumun çok ağır olduğunu bildiriyor. Geçmiş olsun diyoruz. Bu düzende yaşamak zorunda olan herkese geçmiş olsun" dedi.

Pazarcık'ta fırtına çadır kentleri vurdu: Ölü ve yaralılar var



Depremzedeler tepkili: Bu kader değilhttps://t.co/pCU6kru8CI pic.twitter.com/1XXGoxfcRy — soL Haber (@solhaberportali) April 20, 2023

Çadır kentlerde yaralananlar hastanelere kaldırılırken, yakınları da hastane önünde bekliyor.