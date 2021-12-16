Soylu yeni asgari ücreti böyle duyurdu: 'İşverenlere güzel haber'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni açıklanan asgari ücrete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Soylu, asgari ücretliler üzerindeki gelir ve damga vergisinin kalkmasına ilişkin "İşverenlere güzel haber" yorumunu yaptı.

Soylu, "Asgari ücrette tarihi rekor; %50'lik artışla asgari ücret 4.250₺ oldu. İşverenlere güzel haber; gelir ve damga vergisi kalktı. Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan'ın liderliğinde emekçimizle, işverenimizle, hep birlikte, 2023'e güçlü yürüyüşümüz devam edecek. #TeşekkürlerErdoğan" ifadelerini kullandı.