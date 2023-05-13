Soylu, Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanlığını ziyaret etti: Bu bir vuslattır

Eyüpsultan'daki Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanlığını ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada açıklamalarda bulundu.

Soylu, ''Bizimkisi sadece bir seçim ittifakı, seçim birlikteliği değildir. Bu, aslında bizim medeniyetimizin bize buyurduğu ve bir arada olma zorunluluğumuzu hissettiren, ortaya koyan bir birlikteliktir. Bu bir vuslattır, buluşmadır" dedi.

Soylu, Ülkü Ocakları'nın Türkiye'nin bir gerçeği olduğunu, hakkın, adaletin, Türk'ün töresinin, örfünün, Müslümanlığın bütün şiarının temsilini ortaya koyduğunu öne sürdü. Bakan Soylu, ''Siz, memleket meselelerine, medeniyetimize, geleceğimize sahip örnek insanlarsınız. Yaşam biçiminizle, hayatınızla ve ortaya koyacağınız bundan sonraki yürüyüşünüzle örnek insanlarsınız. Lisedeki çocukların, gençlerimizin, ortaokuldaki gençlerimizin sizlere baktığında bu ülkenin yürüyüşünü görmesi gerekir. Bunu sağladınız. Uzun yıllardan beri bunu sağlıyorsunuz. Şimdi Türkiye Yüzyılı'nda bunun esas sahibi olacaksınız" ifadelerini kullandı. (AA)