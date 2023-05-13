Muharrem İnce'nin olmadığı anket sonucu açıklandı

Türkiye Raporu, Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi sonrası yaptığı anketin sonucunu açıkladı.

Haber Merkezi

Türkiye Raporu, Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi sonrası yapılan anketin sonucunu açıkladı.

Anketin sonucuna göre Kılıçdaroğlu 50,5, Erdoğan 45,6 ve Sinan Oğan 3,9 oy oranına sahip.

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