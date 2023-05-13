Türkiye Raporu, Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi sonrası yapılan anketin sonucunu açıkladı.
Anketin sonucuna göre Kılıçdaroğlu 50,5, Erdoğan 45,6 ve Sinan Oğan 3,9 oy oranına sahip.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Muharrem İnce'nin olmadığı anket sonucu açıklandı
Türkiye Raporu, Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi sonrası yaptığı anketin sonucunu açıkladı.
Haber Merkezi
Türkiye Raporu, Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi sonrası yapılan anketin sonucunu açıkladı.
Anketin sonucuna göre Kılıçdaroğlu 50,5, Erdoğan 45,6 ve Sinan Oğan 3,9 oy oranına sahip.