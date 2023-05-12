Soylu talimat verdi, kayyumlar belediyelerdeki laptopları emniyete verdi

İçişleri Bakanlığı tarafından verilen talimat üzerine kayyum yönetimindeki belediyelerde dizüstü bilgisayarlar "geçici" toplatılarak, emniyete teslim edildi.



İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) yaptığı yazılı başvuruda, kendisine bağlı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) bünyesinde oluşturulacak "seçim modülü" için sandık bilgileri ve seçmen sayılarının iletilmesini istemişti. Kamuoyunun tepkisine neden olan bu talep, YSK tarafından reddedildi.



İçişleri Bakanlığı, bu talebinin reddedilmesi üzerine bilgi toplaması için valilik, kaymakamlık, jandarma ve polis tarafından tutanakların toplanması için yazılı talimat verdi. Ancak bu talimat ve bilgi akışı da YSK tarafından yasaklandı.



Bakanlığın taleplerine dair tartışmalar devam ederken, Süleyman Soylu tarafından kayyum atanan belediyelere yeni bir talimat gittiği öğrenildi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Diyarbakır'da kayyum yönetimindeki belediyelerde bulunan personele ait dizüstü bilgisayarlar toplatılarak, jandarma ve emniyete teslim edildi. Söz konusu durumun, Soylu'nun talimatı üzerine gerçekleştiği belirtildi. Personele, bilgisayarların geçici toplatıldığı ve 14 Mayıs seçimlerinden bir gün sonra (Pazartesi) verileceği aktarıldı. Her belediyeden 5 ile 15 arasında bilgisayarın emniyet ve jandarmaya teslim edildiği kaydedildi.

Toplatılan bilgisayarların yanı sıra belediyelerin Destek Hizmetleri'nde çok sayıda balya halinde A4 kağıtların da jandarma ve emniyete tutanaksız bir şekilde teslim edildiği öğrenildi.