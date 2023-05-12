CHP'li Bakan: Soylu seçim günü için TSK'den neden personel ve zırhlı araç istedi?

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Beş ayrı suç duyurusunda bulunduklarını aktaran Bakan, "Geride 105 tane daha var. O kadar çok suç işledi ki" dedi.
CHP'li Bakan, polis ve jandarmanın seçimlerde ıslak imzalı tutanakları toplaması için devreye sokulan Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nin (GAMER) Türk Silahlı Kuvvetleri'nden de destek istediğini duyurdu.
YSK'nin seçimlere müdahalesini iki defa reddettiği GAMER'in, TSK'ye ait personel ile zırhlı araçların göreve hazır vaziyette bulunması için talepte bulunduğu öğrenildi.
Bakan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:
- "Asıl önemli konuya geliyorum. Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) üzerinden yapılan yeni bir operasyondan bahsediyorum. Bu gördüğünüz belge, İzmir İl GAMER Merkezi’nin yazısıdır. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nü bir yazısın il valilikleri ordu komutanlıklarına gönderiyor.
- TSK’dan ne istiyor GAMER? Söyleyeyim: ‘Oy verme günü öncesinde alınacak tedbirler kapsamında kolluk birimlerimize ait zırhlı hava ve hava araçlarının göreve hazır bulundurulması ile seçimin güvenli şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla valilerimizce gerek görülmesi halinde TSK’ya ait personel, zırhlı araç ve diğer araçlardan istifa edilebileceği bildirilmiş olup kolluk birimlerine ve TSK’ya ait personel ile zırhlı araç ve diğer araçların göreve hazır bulundurulması.
- Ben soruyorum: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TSK’nın hazır bulundurulmasına dair yazıyı neden yazmıştır? Seçim için TSK’ya neden ihtiyaç duyuyorsunuz? TSK’nın zırhlı araçları neden hazır bulundurulacak? Valilerimize sesleniyorum: Suça ortak olmayın. Ordumuza sesleniyorum: Bu rutin bir seçimdir, seçimler her beş yılda bir olur."