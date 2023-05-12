CHP'li Bakan: Soylu seçim günü için TSK'den neden personel ve zırhlı araç istedi?

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Beş ayrı suç duyurusunda bulunduklarını aktaran Bakan, "Geride 105 tane daha var. O kadar çok suç işledi ki" dedi.

CHP'li Bakan, polis ve jandarmanın seçimlerde ıslak imzalı tutanakları toplaması için devreye sokulan Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nin (GAMER) Türk Silahlı Kuvvetleri'nden de destek istediğini duyurdu.

YSK'nin seçimlere müdahalesini iki defa reddettiği GAMER'in, TSK'ye ait personel ile zırhlı araçların göreve hazır vaziyette bulunması için talepte bulunduğu öğrenildi.

Bakan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle: