Soylu taksicilere seslendi: 'Beceriksizliklerini sizlerin üzerine yüklemeye çalışıyor'

Taksicilere seslenen İçişleri Bakanı ve AKP'nin İstanbul Milletvekili adayı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimini hedef göstererek "İstanbul'u yönetemeyenler beceriksizliklerini ajanslar üzerinden sizlerin üzerine yüklemeye çalışıyorlar" dedi.

Soylu, Yeşilköy'deki bir otelde düzenlenen 'İstanbul Taksiciler Esnafı İftar Programı'na katıldı.

Programda konuşan Soylu, "İstanbul'u yönetemeyenler beceriksizliklerini ajanslar üzerinden sizlerin üzerine yüklemeye çalışıyorlar. Hepimiz bunun farkındayız. Bir araya gelip çözülebilecek birçok meseleyi bilerek, isteyerek, sanki intikam almak için milletin önüne sizi atmaya çalıştıklarının da farkındayız" ifadelerini kullandı.

Soylu, taksicilerin taleplerini dikkate alacaklarını ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da bunları ileteceğini söyleyerek, "Özellikle İstanbul'daki tüm esnafımızın, şoför esnafımızın çok daha iyi bir noktaya gelebilmesi için bugüne kadar elimizden geleni yaptık, bugünden sonra da elimizden geleni yapacağız. İstanbul'da size bu muameleyi reva görenlerin çok az zamanı kaldı, hiç merak etmeyin." şeklinde konuştu. (AA)