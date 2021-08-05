Soylu: Sosyal medyada 172 içeriğe işlem gerçekleştirdik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya Manavgat'ta AFAD Koordinasyon Merkezi'nde yapılan basın toplantısına katıldı.

Soylu, Türkiye'deki orman yangınlarına yönelik verdiği bilgide, "552 kişi yangından etkilenerek hastanelere müracaat etmiştir. Şu anda 22 kişinin kimisinin müşahedesi kimisinin de yatarak tedavisi devam etmektedir" dedi.

Sosyal medyada bazı hesaplara yönelik incelemelerin başlatıldığını duyuran Soylu, "Sosyal medya üzerinden boş durmayanlar var tabii. Şu ana kadar 3 bin 246 içerik tespit ettik. Bunların da 172'sine işlem gerçekleştirildi" diye konuştu.

Soylu, "Hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hem de AFAD toplam buraya 20 milyon liralık bir yardım göndermiştir" dedi.