'Help Turkey' etiketiyle yapılan paylaşımlara soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada orman yangınlarıyla ilgili 'Help Turkey' etiketiyle yapılan paylaşımlara ilişkin resen soruşturma başlattı.

#Helpturkey etiketi sosyal medyada gündem olmuştu. Vatandaşlar, yangınlar için acil destek çağrısında bulunurken, söz konusu etiket altında 2,5 milyondan fazla tweet atılmıştı.

Saray'dan '#helpturkey' paylaşımı: 'Aciz göstermek için...'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaptığı açıklamada "İyi niyetli her yardım ve katkı milli birlikteliğimizin gereğidir. Ancak bu akşam itibariyle yurtdışından ve tek merkezden organize edilen sözde yardım kampanyası ideolojik saiklerle, devletimizi aciz göstermek, devlet-millet birlikteliğimizi zayıflatmak amacıyla başlatılmıştır" demişti.