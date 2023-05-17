Soylu seçim sonrası 'darbe girişimi' sözlerinden çark etti: 'Millet ne diyorsa o'

Seçimler için 14 Mayıs'tan önce sarf ettiği "darbe girişimi" ifadeleri tepki çeken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bugün yaptığı açıklamada "Bizim demokrasimizde millet ne diyorsa o. '275 bin oy için 2. tura gideceksiniz.' Başımızın üzerine. Milletin iradesinin önünde saygıyla eğiliyoruz" dedi.

Resmi olmayan sonuçlara göre AKP İstanbul Milletvekili seçilen Soylu, partisinin Şişli İlçe Başkanlığı'nı ziyaretinde partililerle bir araya geldi.

Soylu burada yaptığı konuşmada "Seçim sonucunda millet bir irade ortaya koydu. Milletimiz dedi ki 'Ben maceraya gitmem. Senin söylediğin parlamenter sistemi de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni de denedim. Bu sistemden de 5 yıldır memnunum. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için Meclis'te 320'nin üzerinde milletvekili verdim. Sistem değişikliği için anayasa değişmeli. Bunun için de Meclis'te milletvekili lazım. Bu hakkı size vermedim' dedi. Böylece bunların en önemli birinci tezi ortadan kalktı" ifadelerini kullandı.

Muhalefetin bir diğer tezinin "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kaybetmesi halinde de iktidarı devretmeyeceği" olduğunu aktaran Soylu, Erdoğan'ın sözleriyle bunu yalanladığını öne sürdü.

'Bizim demokrasimizde millet ne diyorsa o'

Muhalefetin seçim sonrası algı yönetimi çalışmalarını sürdürdüğünü iddia eden Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Seçimler bitti, 2,5 milyon oy farkla Tayyip Erdoğan birinci turu kazandı. 275 bin oya ihtiyacımız var. Biz, ABD'de seçimlerin nasıl kazanıldığını biliyoruz. 2014'te Al Gore kazandı ama yerine başka bir ismi başkan yaptılar. Bu seçimde de ABD'de mevcut Başkan Biden hem de bir önceki Başkan Trump yarışırlarken seçimler bitti, mektuplu oy devreye girdi. Yani seçimlerde insanlar farklı oy kullandı, mektupla farklı oy kullandı. Siz gelin onu benim külahıma anlatın. Çünkü ABD derin devleti Trump'ın kazanmasını istemedi, Biden'a yol verdi. Onların demokrasisi bu kadar. Peki bizim demokrasimiz ne nasıl? Bizim demokrasimizde millet ne diyorsa o. '275 bin oy için 2. tura gideceksiniz.' Başımızın üzerine. Milletin iradesinin önünde saygıyla eğiliyoruz. Bu bir demokrasi şölenidir. Yıllarca ABD ve Avrupa'dan laf edip, demokrasi ve hukukun üstünlüğü diye Türkiye'nin başında boza pişirenlere milletimiz güzel bir cevap vermiştir."