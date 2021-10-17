İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Partimizin en güçlü zamanındayız. Çünkü bu millet, AK Parti’nin bu ülkede ne yaptığını gördü" dedi.

Soylu "Bir tek yolsuzluğumuzu görmüş olsalardı, bir tek bu millete yanlışımızı görmüş olsalardı paçavramızı çıkarırlardı. 19 yıldır bu ülkede öyle hizmetler oluşturduk ki yüzlerce yıl boyunca bu topraklarda AK Parti kadroları dualarla anılacaktır" ifadesini kullandı.

Konuşmasında CHP, İYİP ve HDP'yi hedef alan Soylu "Asla unutmayın biz savunmada, sorguda, cevap verme sırasında değiliz" dedi.

Soylu'nun Dersim'i ziyaretinde yaptığı açıklamalardan satır başları şöyle:

'Aval aval gezinmiyoruz işimize bakıyoruz'

"- Biz içeride CHP’nin düşük laf cambazlıklarına takılırsak HDP’nin savurduğu boş tehditlere kibirli söylemlerine laf yetiştirmeyle uğraşırsak, biz hala göç üzerinden fitne üretmeye çalışan ekranlarda her akşam başka bir yalan pazarlayanlarla uğraşırsak hem 2023 hedeflerimize hem Recep Tayyip Erdoğan’ın, AK Parti'nin ve bu milletin 19 yıllık emeğine yazık ederiz. Asla unutmayın biz savunmada sorguda cevap verme sırasında değiliz. Bu millete yepyeni bir heyecan vermemiz lazım. Tunceli’yi, Pülümür’ü turizm merkezi haline getirme hedeflerimizi anlatmamız lazım. Biz sağa sola bakıp kim ne diyor diye aval aval gezinmiyoruz, biz işimize bakıyoruz.

Bu terörün maliyeti elbette ki bu ülkede bizim daha ileri ve daha güçlü adımlar atmamızı engellemiştir. Unutmayın ki bunun maliyetinde sadece harcanan para yoktur. Ya bizi geri bırakmanın maliyeti bu miktarı da elbette ki dahil etmek lazım. Türkiye’nin uzun yıllar kişi başı milli gelirini 3 bin 400 doların üzerine atamaması bu hesaba dahil değildir.

- Bize bazen dudak büküyorlar. Sürekli vesayet diyorsunuz nerede bu vesayet diyorlar işte vesayet buradadır. Türkiye’nin 27 Mayıstan sonra ayağına vurulan prangadadır. AK Parti’nin 2002’de kırmaya başladığı ve FETÖ ile beraber PKK ile beraber kırıp attığı Cumhurbaşkanlığı hükümet modeliyle birlikte tarihe gömdüğü vesayet budur. Bugün birilerinin iktidar ve oy hesabıyla geri getirmek istediği sistem aslında bu vesayetin ta kendisidir.

'Tunceli'den CHP'ye sesleniyorum'

- Açıkça söylüyorum bugün parlamenter sistem çağrıları tek parti dönemini aşeren bir zihniyetin ürünüdür. Buradan Tunceli’den Cumhuriyet Halk Partisine sesleniyorum bürokratı, memuru ve polisi tehdit ederek tek parti günlerine dönülmemelidir. Bunun çağrısını yapan Genel Başkanınızı kınamalısınız. Türkiye’yi eski günlerine döndürmemelisiniz.

- Bu salgın döneminde bu maliyetten en az etkilenen Türkiye’yi bir kaosa döndürme çağrılarını siz Cumhuriyet Halk Partililer olarak müdahale etmelisiniz. Siz bu ülkeye bir öneri getirdiniz de kim yok dedi. Bu ülkede iktidar olmanın tek yolu sandıktır. Onun da tek yolu milletin gönlüne girmektir. Milleti tehdit etmek değildir.

'Demirtaş'ın eşine üzülemeyiz'

- Bunların bir sıkıntıları var. Sıkıntılar belli HDP’yi nereye sıkıştıracaklarını şaşırmışlar yer bulamıyorlar. Atsalar atılmaz satsalar satılmaz. Ne yardan ne de serden geçemiyorlar. Meşrudur diyorlar millet kabul etmiyor. İmralı adrestir diyorlar millet kabul etmiyor. Demirtaş’ın eşini 6-8 Ekimde ekranlara çıkarıp acımanızı istiyorlar olmuyor. Kusura bakmasınlar Yasin Börü’nün annesi ve babası dururken Necmettin öğretmenin annesi ve babası dururken bizim o türküleri çağıran bizim güzel kızımızın annesi ve babası dururken Demirtaş’ın eşine üzülemeyiz.

- Herkesin adresi belli. FETÖ’ye operasyon yapıyoruz sesi İYİ Parti’den geliyor. PKK’ya operasyon yapıyoruz sesi HDP’den geliyor. Polisimiz DHKP-C’ye operasyon yaptı sesi CHP’den geldi. Tweet atıp demişler ki doğru söyleyenleri değil hırsızları yakalayacaksın 3 bin 600’ü alacaksın. Maşallah yılların terör örgütü kiralık katil suikast örgütü savcı Selim Kiraz’ı şehit eden terör örgütü doğru söyleyenler olmuş onlar doğru söylerlermiş biz yanlış olmuşuz.

'Başbakan olacağım diyen hanımefendiye sorun, bakanlığı neden 8 ay sürdü'

- Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde talimatı millet verir batı vermez. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde millet ne talimat verirse hükümet onu yapar. Hükümet sistemi milletin sistemidir.

- 95 yıldır parlamenter sistem ile yönetildik Allah aşkına söyleyin darbelerden başka ne kerametini gördük. Koalisyonları mı bitirdi hayır, terörü mü bitirdi hayır, darbeleri mi engelledi hayır neyi çözdü? Başbakan olacağım diye hanımefendiye bir sorun bakalım İçişleri Bakanlığı neden 8 ay sürdü? PKK’nın siyasi kolu HDP meşrudur diyen hanımefendiye sorun bakalım İçişleri Bakanlığı neden 8 ay sürdü?

'Amerika, Avrupa uyuşturucuyla mücadele etmiyor, Türkiye ediyor'

- 40 yıllık PKK terör örgütünün biletini kestik. Hepsinin mağaralarına hapsettik. Bin 500 ile 2 bin kişi şuralarda kamp yapan bu örgütü bugün 181 kişiye indirdik. Son teröristin akıbeti de yakındır. Gece gündüz çalışıyoruz.

- Amerika bazı bölgelerini uyuşturucuya teslim etmiş. Hiç müdahale bile etmiyor. Avrupa umurunda değil. Ama Türkiye müdahale ediyor ve mücadele ediyor. Terörle mücadele ediyor, uyuşturucu ile mücadele ediyor. Afet oluyor, pes etmiyor ve teslim olmuyor. Avrupa patinaj yaparken, biz helikopterlerimizle damların üzerinden insanlarımızı kurtarıyor, ‘sen yalnız değilsin kimsesiz değilsin ve çaresiz değilsin’ diyoruz.

'Bir tek yolsuzluğumuzu görselerdi paçavramızı çıkarırlardı'

- Partimizin en güçlü zamanındayız. Çünkü bu millet, AK Parti’nin bu ülkede ne yaptığını gördü. En büyük yatırımı eğitime yapıyoruz. Bize parmak sallayanları eğitimle eğiteceğiz. Bunu bilmelerini istiyoruz. En güçlü zamanımızdayız. Etrafımızdaki coğrafyada genel koridor oluşturmak isteyenlere fırsat vermedik. En güçlü zamanımızdayız. Savunma sanayide mühimmat ararken acaba vermezlerse ne yapacağız derken şu anda dışarıdan içeriye saldıranları engelleyen ve savunma sanayinde atak helikopterinden mühimmatına kadar kendisi üreten, insansız hava araçlarımızla beraber dünyaya ne olacağını gösteren bir ülkeyiz. İhracatımız 211 milyar doları aştı. Tarihinde ilk defa oldu ve en güçlü zamanımızdayız. Bir tek yolsuzluğumuzu görmüş olsalardı, bir tek bu millete yanlışımızı görmüş olsalardı paçavramızı çıkarırlardı. 19 yıldır bu ülkede öyle hizmetler oluşturduk ki yüzlerce yıl boyunca bu topraklarda AK Parti kadroları dualarla anılacaktır."