Soylu mitinglerde çelik yelek giyen Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı: 'Yazıklar olsun'

İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün Samsun ve Ankara mitinglerine çelik yelek giyerek çıkması hakkında açıklamalarda bulundu.

Seçime sayılı günler kala iktidarın gerilimi artırıcı açıklamaları devam ederken Kılıçdaroğlu hakkında ‘suikast’ iddialarının gündeme gelmesinin ardından, Kılıçdaroğlu, Samsun ve Ankara mitinglerine çelik yelekle çıkmış, Kılıçdaroğlu’nun konuştuğu sahnede korumaların da artırıldığı ve silah bulundurdukları görülmüştü.

Kılıçdaroğlu'nun çelik yelek giymesini "tehlike oyunu ve devleti aşağılamak" olarak niteleyen Soylu, "Yazıklar olsun" dedi.

Soylu, özetle şunları söyledi:

"7 yıldır içişleri bakanlığı yapıyorum. Bütün terör örgütlerinin hedefindeyim. Amerika'nın hedefindeyim. Dün Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, görünmesini sağlayarak çelik yelek giymiş. 11 yıldır bu ülkede seçim yapıyorsun, kılına zarar geldi mi? Burnuna sinek kondu mu? Veyahut da bununla ilgili dönüp şöyle bir problemim şöyle bir sıkıntım var dediğin bize müracaat ettiğin hangi meselede Türkiye Cumhuriyeti bunun tedbirini almamış? Biz Güneydoğu'da çocuklarımız rahat okula gidemezken, şuan da çoluğu çocuğu, annesi, kızı herkesin rahat bir hayat yaşadığı, PKK'dan PYD'den kurtarıp huzura götürdüğü bir Türkiye'de Ankara'dan İstanbul'a yürümüşüsün, kilometrelerce yürümüşsün, ayağına en ufak bir sıkıntı gelmemiş. Bunu sağlayan güvenli bir Türkiye'yi, sanki bir şey varmış gibi, sanki bir tehlike varmış gibi oyunlara girebilmek. Türkiye Cumhuriyeti Devletini böyle aşağılamaya çalışabilmek, 'beni öldürecekler, beni şöyle yapacaklar, beni böyle yapacaklar' diye kendi üzerinden yeni bir istismarın içine girebilmek tiyatrodan başka bir şey değildir."