Soylu: Memleket zor dönemdeyken Pakistan ve Afganistanlı kardeşlerimiz bileziklerini gönderdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rize'nin Güneysu ilçesinde selden etkilenen alanlardaki incelemelerinin ardından helikopterle Artvin'in Arhavi ilçesine geçti.
Arhavi AKP İlçe Başkanlığı önündeki kitleye konuşan Soylu, "Türkiye'yi ve etrafındaki coğrafyayı bilmeyenler, bugünlerde bir takım dedikodular üretiyorlar. Onlar duysunlar, İdlib'de 3 milyon 750 bin insan yaşıyor. İdlib'in normal nüfusu ise 1,5 milyondur. 3 milyon 750 bin insan oraya keyfinden gelmiş değildir" dedi.
'Oradan artan parayla İş Bankası kuruldu'
İçişleri Bakanı şöyle konuştu: