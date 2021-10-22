Soylu: LGBT’yi aile yapımızı bozmasın, çocuklarımızı ahlaksızlığa sevk etmesin diye engelledik

İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye’nin OECD'ye bağlı Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından gri listeye alınmasına ilişkin konuştu.

"Terörü finanse edenin Avrupa olduğunu" söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bir eksiğimiz vardı. Osman Kavala’yı serbest bırakmadık, Demirtaş’ı serbest bırakmadık, PKK ve FETÖ ile mücadelede kimseden talimat almadık. Onların PKK, PYD’sine Suriye’de fırsat tanımadık, eksiğimiz bu. LGBT’yi aile yapımızı bozmasın, çocuklarımızı ahlaksızlığa sevk etmesin diye engelledik. Siz her türlü sapkınlığın içerisinde oluyorsunuz. Biz ona girmek durumunda değiliz, biz Müslüman bir devletiz” diye konuştu. (İHA)