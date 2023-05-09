Soylu, kimlik tespit uygulaması tanıtmıştı: 'Kişisel verilerimiz tehlike altında mı?'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, teknoloji blogu Shiftdelete.net'in YouTube kanalında yayımlanan bir videosunda akıllı telefonunda yüklü bir uygulamayı tanıttı. Soylu, 'KİM' diye adlandırılan uygulama üzerinden fotoğrafını çektiği kişinin kısa bir sürede kimliğini tespit edebildiğini söylediği bir tanıtım yaptı.
TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası, Soylu'nun tanıttığı uygulamaya ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, "Kişisel verileri korumanın bir vatandaşlık hakkı olduğunu bir kere daha vurgularken, Bilgisayar Mühendisleri Odası olarak vatandaşlarımızı hakları konusunda bilgilendirmeye devam edeceğimizi ve sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz" ifadelerine yer verildi.
Söz konusu açıklamada uygulamaya dair şu sorular yöneltildi:
- Söz konusu veriye erişim ne şekilde sağlanmaktadır, vatandaşlarımızın başka amaçlarla toplanmış biyometrik verileri bu amaçla kullanılmakta mıdır?
- Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve ilgili mevzuatta açıkça kişisel veri olarak belirlenen biyometrik verilerimizin herhangi bir adli süreç söz konusu olmaksızın keyfi olarak kullanıma açılması, Türk Ceza Kanununda yer alan 'Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirme' suçunu oluşturmaktadır. Uygulama geliştirilirken bu konuda gerekli hassasiyet gözetilmiş midir?
- Demokratik bir hukuk devletinde hangi mevkide olursa olsun kimsenin vatandaşlarımızın verilerine usulsüz ve yetkisiz olarak erişme hakkı bulunmadığı ilgili mevzuatta açıkça belirtilmiştir. Uygulama geliştirilirken ve kullanıcı yetkileri belirlenirken İçişleri Bakanlığı ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından biyometrik verilere erişim konusunda olarak ortaya konan usul ve esaslara dikkat edilmiş midir?