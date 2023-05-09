Soylu, kimlik tespit uygulaması tanıtmıştı: 'Kişisel verilerimiz tehlike altında mı?'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, teknoloji blogu Shiftdelete.net'in YouTube kanalında yayımlanan bir videosunda akıllı telefonunda yüklü bir uygulamayı tanıttı. Soylu, 'KİM' diye adlandırılan uygulama üzerinden fotoğrafını çektiği kişinin kısa bir sürede kimliğini tespit edebildiğini söylediği bir tanıtım yaptı.

TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası, Soylu'nun tanıttığı uygulamaya ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, "Kişisel verileri korumanın bir vatandaşlık hakkı olduğunu bir kere daha vurgularken, Bilgisayar Mühendisleri Odası olarak vatandaşlarımızı hakları konusunda bilgilendirmeye devam edeceğimizi ve sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz" ifadelerine yer verildi.

Söz konusu açıklamada uygulamaya dair şu sorular yöneltildi: