Soylu araç kullanırken telefonundaki özel uygulamayı gösterdi: Kimin kim olduğunu anında gösteriyor

Sık sık suça karışmış kimselerle çektirdiği fotoğraflarla gündeme gelişini bu kişileri tanımadığı iddia ederek savunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, fotoğrafını çektiği kişinin tüm bilgilerini birkaç saniyede ekranına getiren özel bir uygulama kullandı.

Teknoloji sitesi ShiftDelete‘in Youtube kanalına konuk olan Soylu, sunucuya “Sana burada bir numara yapabilirim mesela” diyerek sürüş halindeyken telefonunu çıkardı.

Araba kullanmaya devam ederken telefonunu açan İçişleri Bakanı, kimlik tespit eden ‘KİM’ uygulaması ile sunucunun fotoğrafını çekti.

Uygulama birkaç saniye içerisinde sunucunun kimliğini tespit etti. Sunucu kimliğinin hızla tespit edilebilmesine sevinirken Soylu, “Bu devletin çok büyük güçleri var” dedi.

'Şov'unu yaparken araç kullanmayı sürdürdü

'Şovunun', yapabileceklerinin yüz binde biri olduğunu iddia eden Soylu, bu sırada araç kullanmaya devam etti. Araç kullanırken telefonla ilgilenmenin cezası bu yıl 951 lira olarak belirlenmişti.

Birçok sosyal medya aracını kullandığını aktaran Soylu, eşinin telefonundan Candy Crush da oynadığını söyledi.