Soylu Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı: 'Kasetin cumhurbaşkanı olmak istiyor'

İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul milletvekili adayı Süleyman Soylu, İstanbul Zeytinburnu'nda düzenlediği seçim buluşmasında yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

Soylu "'Kasetin ürünü', 'kasetin cumhurbaşkanı' olmak istiyor şu anda. Millet ona pazar günü kaseti de gösterecek" ifadesini kullandı.

Soylu "Amerika'yı da gösterecek, PKK'yı da gösterecek, LGBT'yi de gösterecek, FETÖ'yü de gösterecek ve millet ona pazar günü, pazar gününden sonra evine gidecek, mutfağında TikTok çekecek, TikTok" diye konuştu.