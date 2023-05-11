Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye çağrı: 'Türkiye’nin sofrasına bekliyoruz'

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesinin ardından Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi.

Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Benim çağrım hala geçerli. Eski kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakalım artık. Sayın İnce’yi Türkiye’nin sofrasına bekliyoruz. Buyursun lütfen gelsin…" diye belirtti.

Kılıçdaroğlu paylaşımına Barış Manço'nun "Halil İbrahim Sofrası" şarkısını ekledi.

