Soylu: Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'belediye başkanları dinleniyor' iddiasıyla ilgili "Aynı iftirayı her yıl aralık ayında değiştirerek tekrarlayan Kılıçdaroğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ile kol kola girip, eşbaşkanları ile şen şakrak fotoğraf çektirince, hem huyundan hem suyundan kapmış. Aynı iftirayı, her yıl Aralık ayında değiştirerek tekrarlayan Kılıçdaroğlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.