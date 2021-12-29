Kılıçdaroğlu: Yarın MEB önündeyim

KPSS'de aldıkları yüksek puanlara rağmen sözlü mülakatlarda düşük not verilerek elenen öğretmenlerin gösterdiği tepkilerin ardından CHP lideri Kemal Kıçıdaroğlu da, yarın saat 13.00'da Milli Eğitim Bakanlığı’na gideceğini açıkladı.
"Kılıçdaroğlu sosyal medya üzerinden Bu milletin çocuklarının hakları mülakatlarda gasp edildi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan randevu talebime hala dönülmedi. MEB yarın saat 13.00'te görüşmek üzere…"
Kılıçdaroğlu bugün Milli Eğitim Bakanı'ndan randevu istediğini, ancak yanıt verilmediğini duyurmuştu.