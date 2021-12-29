KPSS isyanı: #mülakatahayır

Önce okudukları bölümü başarıyla tamamlayan, ardından da KPSS'de oldukça yüksek puan alan adayların mülakatta verilen düşük puanlarla atanamaması sosyal medyada gündem oldu.

Haber Merkezi

Kamuda çalışmak için KPSS'ye giren ve oldukça yüksek puan alıp derece yapan birçok isim, AKP iktidarının düzenlediği mülakatlar sonrası elenmelerine isyan etti.

Yurttaşlar aldıkları yüksek puanlara rağmen mülakatta hangi kritere göre düşük puan aldıklarını sordular, iktidara tepki gösterdiler.

O mesajlardan bazıları şöyle:

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Akit'çi Alan’ı darp edenler MHP'li mi?

Akit haber müdürü Murat Alan'ı darp ettiği belirtilen 4 kişi tutuklandı. Sanıkların sosyal medya hesaplarındaki açıklamaları, fotoğrafları ve yer bildirimleri saldırganların ‘ülkücü’ olduklarını gösteriyor.