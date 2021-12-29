KPSS isyanı: #mülakatahayır

Kamuda çalışmak için KPSS'ye giren ve oldukça yüksek puan alıp derece yapan birçok isim, AKP iktidarının düzenlediği mülakatlar sonrası elenmelerine isyan etti.
Yurttaşlar aldıkları yüksek puanlara rağmen mülakatta hangi kritere göre düşük puan aldıklarını sordular, iktidara tepki gösterdiler.
O mesajlardan bazıları şöyle:
#mülakatahayır— sultan fidan (@sultanfidanp) December 28, 2021
İki yıldır emek verdiğim, gecemi gündüzüme kattığım KPSS' de, bölümümde 1. Oldum.
Alanımda doktora yapıyorum.
Hangi kıstasa göre elediniz ?@RTErdogan @tcmeb pic.twitter.com/AZGzWGXoha
Ben bu sınava karnımda bebeğimle çalıştım gecemi gündüzüme kattım 8 aylık gebeydim sınava girdiğimde coviddim üstelik bebeğime bi şey olmasın diye ağlaya ağlaya çözdüm soruları bu mu adalet ? Aldığım puanı hiç etmeye ne hakkınız var ? #mülakatahayır pic.twitter.com/qG9UQDQy2D— Binnur Karakoyun (@tarimbinnur) December 28, 2021
Gece gündüz çalışarak aldığım puanın onca emeğimin karşılığı! #mülakatahayır pic.twitter.com/dus2cRccr4— 🐣 (@ssarehlc) December 28, 2021
Kpss puanim 83 mulakatta 55 vermisler. Sadece hayatimi surdurebilecegim bir isim olsun istiyorum ama olmuyor. Elimde degil, ben bu duzene ayak uyduramiyorum. #mülakatahayır pic.twitter.com/vxnVnu1h5l— sosyal bilgiler öğretmeni (@1socialstudies) December 28, 2021
Branşımda 303. oldum, atanıyordum. Baraj altı puan verip tercih yapma hakkımı neden elimden aldınız? #mülakatahayır pic.twitter.com/fK1PQwBiFq— E. (@benzerkimse) December 27, 2021
Kpss de ilk 100e giren kuzenimi de elediler. Düşünsenize bir buçuk milyon insan içinde ilk 100e giriyorsunuz ve saçma sapan bir mülakattan eleniyorsunuz!!! #mülakatahayır pic.twitter.com/6l0wIrA6jT— Meth (@Metintly) December 28, 2021