KPSS isyanı: #mülakatahayır

Ben bu sınava karnımda bebeğimle çalıştım gecemi gündüzüme kattım 8 aylık gebeydim sınava girdiğimde coviddim üstelik bebeğime bi şey olmasın diye ağlaya ağlaya çözdüm soruları bu mu adalet ? Aldığım puanı hiç etmeye ne hakkınız var ? #mülakatahayır pic.twitter.com/qG9UQDQy2D