Soylu: İYİ Parti İl Başkanlığı saldırısı faili yakalandı

İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan İYİP İl Başkanlığı'na bugün saat 10.30 sıralarında silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırganın silahından çıkan kurşunlardan biri, parti binasının camına, diğeri de kafeteryadaki koltuğa isabet etti. Parti binasındakilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis geldi.



Saldırı sonrası polis, olay yerinde incelemelerini sürdürüyor. İçişleri Bakanı Soylu, saldırganın yakalandığını söyledi.

Soylu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Türk Polisi yakalar. İYİ Parti İl Başkanlığına isabet eden saldırı ile ilgili fail yakalandı. Sorumlu mevkidekilerin suçlamalarda bulunurken dikkatli olmaları gerekir. Bizim görevimiz yakalamak. Devletinize ve Polisinize itimat ediniz. Mahcup olursunuz.”