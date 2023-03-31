Soylu'dan İYİP'e saldırı açıklaması: 'Siyasi fırsatçılık'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİP İstanbul İl Başkanlığı'na gerçekleştirilen silahlı saldırı hakkında açıklama yaptı.

Soylu, silahlı saldırının ardından konuşan İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in, "Akşener’i korkutacak adam anasından doğmadı, korkmuyorum Recep Bey!" sözlerine ilişkin "Olayın nedeni belirlenmeden husumet yöneltmek hem provokasyon hem de bu menfur olay üzerinden siyasi fırsatçılık yaymaktır" dedi.

Bakan Soylu'nun sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"İYİ Parti İl Binasına saldırı, bir provokasyondur. Olayı aydınlatmak için polisimiz tahkikat yapmaktadır. Ancak olayın nedeni belirlenmeden husumet yöneltmek hem provokasyon hem de bu menfur olay üzerinden siyasi fırsatçılık yaymaktır. Fail/failler en yakın zamanda bulunacaktır."