Soylu istifa edince 'binlerce kez şükürler olsun' diyen emniyet müdürü ihraç edildi

Temmuz 2020’de toplanan Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu, “Parselci müteahhitler belediyeden kovuldu. Anfa canlı yayınla ihale yaptı ve milletin 1 kuruşu bile zayi edilmedi. Son dk yapılan ihaleler iptal edildi. İthal çiçek alımından vazgeçildi. Üretici ve TL korundu. Kovulan 22 idareci de zaten birilerinin kovulması sonucu gelmişlerdi” paylaşımını gerekçe göstererek, bir emniyet müdürünün meslekten ihraç edilmesine karar verdi.

Konuyu köşesine taşıyan T24 yazarı Tolga Şardan, aynı emniyet müdürü hakkında, İçişleri Bakanı Soylu'nun geçtiğimiz yıl nisan ayında yaptığı istifa açıklamasının ardından yaptığı “Binlerce kez şükürler olsun” paylaşımı nedeniyle de soruşturma açıldığı bilgisini paylaştı.

Şardan, yaşananlara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Paylaşımın tespit edilmesiyle birlikte polis müdürü, önce Elmadağ Şehit Mustafa Poyraz Polis Meslek Eğitim Merkezi’ndeki görevinden 20 Nisan 2020 günü açığa alındı. Sonra da müfettiş görevlendirmesi yapılarak hakkında disiplin soruşturması başlatıldı.

Hakkında idari soruşturma açılan polis müdürü, müfettişe verdiği ifadesinde özetle kendisinin kurban adağı olduğunu, tanıdığı bir memur aracılığıyla adak konusunun tamamlanması nedeniyle söz konusu paylaşımı yaptığını, paylaşım saatinin Soylu’nun istifa paylaşımıyla tamamen tesadüf olduğunu, sonrasında da yanlış anlamaya neden olmamak amacıyla paylaşımını sildiğini açıkladı. Polis müdürü müfettişe sürecin delil ve tanıklarını göstererek amacını ispatladı.

Bundan sonra olması gereken soruşturma dosyasının tamamlanması olması gerekiyordu. Ama idare kendisini ispat eden polis müdürüne “kafayı takmıştı” bir kere.

İşin içinde İçişleri Bakanı olunca, polis müdürünün kendisini ispat etmesine rağmen boyunun ölçüsünün verilmesi lazımdı.

Polis müdürüne hesap sormada ısrarlı olan müfettiş, geriye dönük Twitter paylaşımlarını mercek altına aldı bu kez!

Yapılan araştırmada, söz konusu polis müdürünün beş farklı paylaşımı sorunlu olarak belirlendi.

Bu paylaşımlardan birisi idareye göre fazlasıyla sıkıntılıydı. Müfettiş buradan yürüyecekti.

Zaten öyle de oldu.

Hakkındaki altı ayrı paylaşımdan beşinden sonuca ulaşamayan idare, altıncı paylaşımdan polis müdürünü yakalamıştı!

Peki, Emniyet yönetimine göre sıkıntılı olan paylaşım neydi?

Polis müdürü 15 Mayıs 2019 günü sabah saatlerinde yaptığı paylaşımda Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) bir faaliyetini yorumlayan tweet atmıştı:

“Parselci müteahhitler belediyeden kovuldu. Anfa canlı yayınla ihale yaptı ve milletin 1 kuruşu bile zayi edilmedi. Son dk yapılan ihaleler iptal edildi. İthal çiçek alımından vazgeçildi. Üretici ve TL korundu. Kovulan 22 idareci de zaten birilerinin kovulması sonucu gelmişlerdi.”