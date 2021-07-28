Soylu istifa edince 'binlerce kez şükürler olsun' diyen emniyet müdürü ihraç edildi

Temmuz 2020’de toplanan Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu, “Parselci müteahhitler belediyeden kovuldu. Anfa canlı yayınla ihale yaptı ve milletin 1 kuruşu bile zayi edilmedi. Son dk yapılan ihaleler iptal edildi. İthal çiçek alımından vazgeçildi. Üretici ve TL korundu. Kovulan 22 idareci de zaten birilerinin kovulması sonucu gelmişlerdi” paylaşımını gerekçe göstererek, bir emniyet müdürünün meslekten ihraç edilmesine karar verdi.
Konuyu köşesine taşıyan T24 yazarı Tolga Şardan, aynı emniyet müdürü hakkında, İçişleri Bakanı Soylu'nun geçtiğimiz yıl nisan ayında yaptığı istifa açıklamasının ardından yaptığı “Binlerce kez şükürler olsun” paylaşımı nedeniyle de soruşturma açıldığı bilgisini paylaştı.
Şardan, yaşananlara ilişkin şu ifadeleri kullandı: