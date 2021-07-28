Sigortacı Süleyman Soylu'dan sigorta şirketlerine teşekkür

"Hayatta en çok sevdiğim ses, sigorta ofisimdeki poliçe basan yazıcıdan çıkan cırt cırt ses" sözleriyle gündem olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Artvin'deki sel sonrası yaptığı açıklamada da sigorta göndermesi yaptı.

Soylu'nun "Su basınca sadece binaları su almıyor, milli servet de maalesef kayboluyor. Bizim görevimiz onları da ayağa kaldırabilmek. Sigortaları olanlar vardı, sigorta şirketleri de bu konuda oldukça duyarlı davranıyorlar, onlara da tekrar teşekkür ediyoruz" sözleri dikkat çekti.

Sigorta şirketlerine zaten yapması gereken işlemler için teşekkür eden Soylu'nun da bir sigorta şirketi bulunuyor.