Soylu İstanbul ve Ankara'daki yolsuzluk dosyalarının akıbetine ilişkin konuştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ilişkin 6 dosya için müfettişlerin ön inceleme talebinde bulunulduğunu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi hakkında da ihbar üzerine bir asfalt ihalesiyle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

TBMM Genel Kurulu’nda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’nın 2022 yılı bütçesi ve 2020 yılı kesin hesapları görüşüldü. Milletvekilleri Süleyman Soylu’ya sorularını sordular. Bakan Soylu, İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerinin AKP'de olduğu dönemdeki yolsuzluk dosyalarına ilişkin, “Dün Sayın Kılıçdaroğlu da sordu. İstanbul’da 34 dosya vardı. 3 ihale dosyasında, 16 gayrimenkul alımı, 1 sivil toplum kuruluşları, 1 kentsel dönüşüm dosyasında hukuka aykırılık olmadığından rapor düzenlenmiştir. Müfettişlerce 6 dosya hakkında ön inceleme talebinde bulunuldu ve ben onayladım” diye konuştu.

Bakan Soylu, “Ankara asfalt ihalesiyle ilgili çok önemli ihbar üzerine soruşturma başladı” dedi. (ANKA)