RTÜK 'Konuşanlar' isimli program hakkında inceleme başlattı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin twitter üzerinden yaptığı duyuruda "Türk aile yapısına ve ahlâkına uygun olmayan diyalogların geçtiği “Konuşanlar” isimli program için platformu defalarca uyarmamıza rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığını görüyoruz. Üst Kurul toplantısında karara bağlanmak üzere söz konusu programa ilişkin inceleme başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

Exxen adlı ücretli yayın platformunda yayınlanan 'Konuşanlar' isimli program Hasan Can Kaya tarafından sunuluyor.