İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, BBN Türk TV kanalında katıldığı bir programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
2019'daki yerel seçimleriyle ilgili Soylu, ""İstanbul seçimini kaybettiğimizde ağladım" ifadelerini kullandı.
Soylu "Biz İstanbul seçimini kaybettik, ben üzüldüm. Bunu da burada ilk kez söyleyeyim, ağladım da. Yani İstanbul seçimini kaybettiğimizde ağladım. Ağlamamın sebebi de şu, İstanbul bizim sevgilimiz" diye konuştu.
'Türkiye büyük güç olacak diye korkuyorlar'
Soylu'nun konuşmalarından öne çıkanlar şöyle: