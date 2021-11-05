İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, BBN Türk TV kanalında katıldığı bir programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

2019'daki yerel seçimleriyle ilgili Soylu, ""İstanbul seçimini kaybettiğimizde ağladım" ifadelerini kullandı.

Soylu "Biz İstanbul seçimini kaybettik, ben üzüldüm. Bunu da burada ilk kez söyleyeyim, ağladım da. Yani İstanbul seçimini kaybettiğimizde ağladım. Ağlamamın sebebi de şu, İstanbul bizim sevgilimiz" diye konuştu.

'Türkiye büyük güç olacak diye korkuyorlar'

Soylu'nun konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

"Ülkemizde güçlü bir mücadele var. Dünyada siyaset biçimi iki türlüdür. Zenginlik-fakirlik ve batılılık-doğululuktur. Bunlar din üzerinden şekil alır. Zeminin oturtulduğu alanlar bu alanlardır. Bize emanet olarak bırakılan kültür, başımızın tacıdır. Onun dışında başka öğretiler de var. Dinimizin bize bıraktığı öğretiler var. Bu coğrafya hepsinin sentezidir. Bir siyasi mücadele yapıyorsunuz, eğer bunu koltuk için yapıyorsanız sert olmazsınız. Doğrularla yürürken esneme payı çok yüksek olur.

Menderes, Türk siyasetinin zeminini hazırladı. Batı’nın korktuğu da budur. Eğer Türkiye böyle devam ederse büyük güç olacak diye korkuyorlar. Türk siyaseti idam etmedi. Dış güçler böyle istedi."