İşçilerden Soylu'ya sırtı dönük protesto

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir dizi ziyaret için sabah saatlerinde İzmir'e geldi. İlk olarak İzmir Valiliği'ne geçen Bakan Soylu, burada il protokolü tarafından karşılandı. Valilik binası önündeki karşılama sonrası Soylu, İzmir Güvenlik Toplantısı'na katıldı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AKP İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve MHP İl Başkanı Veysel Şahin'in de yer aldığı toplantı, basına kapalı olarak yapıldı. Ardından Soylu, Konak Camisi'nde cuma namazı kıldı.

Namaz çıkışı Konak Meydanı'ndan ayrılan Soylu, DİSK üyesi bir grup tarafından protesto edildi. Asgari ücretten verginin ve kesintilerin kaldırılması talebiyle düzenlenen basın açıklamasına katılmak için Konak Meydanı'na gelen DİSK üyesi 50- 60 kişilik grup, Soylu'nun yanlarından geçişi sırasında sırtlarını dönerek protesto gösterisi yaptı. (ANKA)