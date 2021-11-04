CHP'den Soylu’ya ‘Narcos’ yanıtı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Netflix dizisi La Casa Da Papel'in “Bir soygun bitiyor. Ve bir devir kapanıyor” notuyla paylaştığı fragmanı alıntılayarak, “Evet doğru ama seçimden kaçıyor maalesef” ifadesini kullandı.

Evet doğru ama seçimden kaçıyor maalesef… https://t.co/3neXJffkVQ — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) November 3, 2021

Kılıçdaroğlu'nun bu paylaşımına AKP cephesinden yanıt İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Soylu, “Merak etme KK, daha önce 10 defa olduğu gibi 2023’te de, boyunun ölçüsünü aldığında, evinde bol bol dizi izlersin” diye yazdı.

Merak etme KK, daha önce 10 defa olduğu gibi 2023’te de, boyunun ölçüsünü aldığında, evinde bol bol dizi izlersin 🤗 https://t.co/Obl8lPTybK — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) November 3, 2021

Engin Özkoç'tan yanıt

Süleyman Soylu’nun Kemal Kılıçdaroğlu paylaşımına, Engin Özkoç’tan yanıt geldi. Özkoç, “Bilmediğin diziye karışma! Senin dizin #NarcosSoylu” diye yazdı.

İşte Engin Özkoç’un o paylaşımı...

Narcos dizininin konusu ne?

Narcos, Chris Brancato, Carlo Bernard ve Doug Miro tarafından hazırlanan Amerikan yapımı bir suç ve drama televizyon dizisi. Kolombiya'da geçen ve çekilen 1. ve 2. sezon, kokain üretimi ve dağıtımı yoluyla milyarder olan uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın hikayesine dayanıyor.