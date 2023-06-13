Soylu İçişleri'nin WhatsApp grubundan çıkarıldı: 'Kimleri sorguladığı anlaşılabilir'

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, seçimlerin ardından görevden alınması sonrası, bakanlığın üst düzey bürokrasisi arasında kullanılan WhatsApp grubundan çıkarıldığı belirtildi. İddiaya göre, geçen hafta TC kimlik numaralarının internete sızmasının ardından, Soylu'nun kullandığı özel bilgisayar yazılımının bulunduğu cep telefonunun akıbeti de soru işaretlerine neden oldu.

T24 yazarı Tolga Şardan, Soylu'nun bahsi geçen yazılımın yüklü olduğu cep telefonunu iade edip etmediğinin ya da programdan çıkıp çıkmadığının henüz bilinmediğine de dikkat çekti.

'Bakanlık yönetimince gruptan çıkartıldı'

Şardan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Kabinede yaşanan değişim sonrasında bakanlıktan alınan Süleyman Soylu, bakanlık üst düzey bürokrasisinde iletişim amacıyla kullanılan WhatsApp grubundan çıkartıldı. Soylu'nun telefonu pazar akşamı, bakanlık yönetimince gruptan çıkartıldı.

Öte yandan, geçen hafta TC kimlik numaralarının internete sızmasının ortaya çıkması sonrasında, Eski Bakan Soylu'nun kullandığı özel bilgisayar yazılımının bulunduğu cep telefonunun akıbeti soru işaretlerine neden oldu.

Soylu'nun bakanlık görevi sırasında kullandığı cep telefonunda, tüm ülkeye ait verileri görebildiği bilgisayar programını açıklaması tartışmaları beraberinde getirmişti.

'Soylu'nun kimleri sorguladığı anlaşılabilir'

Emniyet teşkialtının tamamında bile olmayan ve Emniyet İstihbaratı'nca üretilen programın Soylu'nun kullandığı cep telefonuna yüklü olduğunun ortaya çıkmasıyla birlikte "yasal kullanım olup olmadığı" görüşü ortaya atıldı.

Bu aşamada söz konusu programı kullanan Soylu'nun, cep telefonunu iade edip etmediği ya da programdan çıkıp çıkmadığı henüz bilinmiyor.

Görüştüğüm üst bir emniyet yetkilisi, yazılımın kullanılmasıyla ilgili log kayıtlarında yapılacak inceleme sonrasında Soylu'nun kimleri sorguladığının anlaşılabileceğine dikkat çekti."