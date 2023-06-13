Canlı yayında protesto için soyundu: 'Hatay'ın sesi duyulsun istiyorum'

Hatay'da yayın yapan HRT Akdeniz TV’nin Ana Haber sunucusu Ali Yolcu, canlı yayında soyunarak protesto gerçekleştirdi.

Yolcu, merkez üssü Kahramanmaraş olan 6 Şubat tarihli depremlerden etkilenen Hatay'daki yurttaşların sesinin duyulmadığı için protesto gerçekleştirdiğini belirtti.

"Televizyonunuzun ayarlarıyla oynamayın, bir protesto yapacağım" diye cümlelerine başlayan Yolcu, canlı yayında üzerindeki ceketi ve gömleği çıkarttı.

"Belki sesimizi duyarlar böylece. Çünkü duymadılar. Depremden bu yana defalarca bağırdık, çağırdık. Arapça söyledik, Türkçe söyledik, Kürtçe söyledik. Anlamadılar bizi, anlamadılar. Hatay için bir şey yapmak istemediler, istemiyorlar. Ben de böyle yapacağım ve bu bir protestodur" diyen Yolcu, sözlerine şöyle devam etti:

"Niye bu yaptım biliyor musunuz? Niye bunları çıkarttım? Çünkü Hatay'ın sesi duyulsun istiyorum, sosyal medyada yayılsın bu video istiyorum. Hükümet bizi duysun, muhalefet bizi duysun, diğer yetkililer bizi duysun. Biz sahipsiziz, biz yetimiz, biz öksüzüz. Bizim çığlığımız duyulmadı depremden sonra.

Depremin ilk üç, dört gibi katliam yapıldı Hatay'da, katliam. Hepimiz öldük, binlerce yurttaşımız yaşamını kaybetti. Peki şimdi? Şimdi daha çok katlediliyoruz. Hatay'daki molozun yüzde 90'ı asbest içeriyor. Bunu ben söylemiyorum, bilim adamları söylüyor. Ve yıkım firmasını hepiniz biliyorsunuz, öyle aykırı, öyle vahşi bir sistemle kaldırıyorlar ki ölmeye devam ediyoruz asbest nedeniyle. Peki yollarımız, peki suyumuz, elektriğimiz, çöpümüz, binalarımız... Çadırda mı yaşamaya devam edeceğiz biz?"