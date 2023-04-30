Soylu: HÜDA PAR'ın Hizbullah'la ilişkili yapılanma içerisinde olduğunu görmedim

AKP milletvekili adayı olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TV100 canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Cumhur İttifakı’nı destekleyen ve AKP listelerinden aday gösterilen HÜDA PAR’ın Hizbullah’la bağı hakkında Soylu, “HÜDA PAR’da Hizbullah da dahil benim dönemim içerisinde biz bunlarla ilgili bir tek adım görmedim. HÜDA PAR'ın bir terör örgütüyle ilişkisini belirtebilecek bir yapılanma içerisinde olduğunu görmedim. Tespit etmedim, tespit edersem yaparım zaten. Bir siyasi partinin terör eylemini gördünüz mü? Ya bırakın Allah'ını severseniz böyle tartışmaları. PKK'ya meşruiyet sağlamak için birilerinin ortaya çıkardığı şeyler" ifadelerini kullandı.