Bozdağ: HÜDA PAR teröre ve şiddete lanet ediyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, seçimlere ve Türkiye gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Haber Global’e konuşan Bozdağ'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Cumhurbaşkanımızla görüştük, sağlığı yerinde. Şu anda sağlık durumu gayet iyi. Ben de bugün görüştüm, Cumhurbaşkanımız çalışmaları takip ediyor.

Bugün muhtarlarla bir toplantımız vardı, aradı, sevindik biz de heyecanlandık ve Şanlıurfa'yı konuştuk. Bir ricamız oldu, o heyete hitap etmesi için. Oradan da telefon vasıtasıyla muhtarlara, kanaat önderlerine ve STK temsilcilerine hitap etti. En kısa sürede arazideki çalışmalarına da devam edecek.

Hizbullah bir terör örgütüdür, imha edilmiştir, örgüt adına silahlı eylem yapan yok, bu örgüt imha edildi. HÜDA PAR teröre ve şiddete lanet ediyor, desteklemiyor ve hepsini reddediyor. YSP ya da HDP çıkıp, PKK'ya lanet olsun diyorlar mı, terör örgütü dahi demiyorlar ancak HÜDAPAR hepsini reddediyor. Ama oradan getirip HÜDA PAR'ı terör örgütleriyle eşleştirmeye çalışıyorlar. HÜDAPAR ile eşitliyorlarsa o zaman HDP ya da YSP de çıksın teröre lanet okusun. Sırtımızı YPG'ye yaslıyoruz diyorlar. Bunlar tamamen çarpıtma ve algı yönetimi ama algı yönetimiyle hiçbir hakikat ortadan kaldırılmaz.

'Seçim ikinci tura kalmaz'

İkini tura kalacak diyenler temennilerini söylüyor ama millet, bunu ikinci tura bırakmayacak. Parlamentoda da salt çoğunluk yine Cumhur İttifakı'nda olacak. 300'ün üzerinde olacak. Bir rakam var ama şimdi açıklamak istemem, ben rakamı vermiştim önceden seçimlerde ve tuttu. Teşkilatlardan aldım ve analizleri topladım ve bir rakam verdim.

'TOGG ayrı, soğan ayrı'

Evet, soğan da önemli, her şey önemli, hepsini ayrı yere koyup değerlendirmek lazım. Türkiye'de bir açlık yokluk söz konusu değil. Her yerde her şey var buna erişim de var. Alım gücü var insanların ve alıyor. Ülkenin refahı sadece soğanla ölçülmez. Binlerce ton soğanın bedelini bir bilgisayarla alabiliyorsunuz. Vatandaşa daha iyi imkanlar sunan bir ülke olduğumuzda da bunları göreceğiz.

İHA soğanın, soğanın da İHA'nın alternatifi değil. TOGG ayrı, soğan ayrı. İHA yaptım soğan diyor, TOGG yaptım soğan diyor. Bir Allah razı olsun demek gerekmez mi? İnşallah sanayileşmeyi artıracağız ve soğan tartışmasını da sona erdireceğiz."