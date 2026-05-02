Soylu: Gülistan Doku sorusunu yanıtlamak, Erdoğan’ın kürsüsünü işgal etmek olur

Eski İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, partisinin grup toplantısında kendisine Gülistan Doku ile ilgili bir soru sormak isteyen NOW haber muhabirine sinirlenip fiziki müdahalede bulunmuş, gazetecinin hem soru sormasına hem de görüntü almasına engel olmuştu.

Süleyman Soylu, tv100 canlı yayınında dün akşam konuya ilişkin açıklamalar yaptı.

'Ben siyaseti zihnimde bırakmış durumdayım'

ANKA'nın haberine göre, "Meclis’e sık gitmediğini ve döneminin sonunu beklediğini" ifade eden Soylu, "Ben Meclis’e gücüm yettiğince gidebiliyorum. Haftada bir Meclis’e giderim ama çok da gitmem. Çünkü dönemimin sonunu bekliyorum. Dönemim bitince, veleddalin amin. Ben siyaseti zihnimde bırakmış durumdayım ama davamı, Erdoğan’a bağlılığımı ve fikrimi bırakmam" dedi.

Çocukluğundan bu yana siyasetin içinde olduğunu söyleyen, "siyasi pozisyon için siyaset yapmadığını" öne süren Süleyman Soylu, "Benim bir fikrim var. Ben siyasi bir pozisyon için siyaset yapmadım. Bunu Türkiye’de birilerine anlatabilmem çok zor" ifadelerini kullandı.

'Erdoğan’ın kürsüsünü işgal etmek olur'

Grup toplantısında kendisine soru sorulmasına tepki gösteren Soylu, toplantının Erdoğan’ın konuşmasını dinlemek için yapıldığını söyledi. Soylu, "Grup toplantısı kimin kürsüsüdür? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kürsüsüdür. Ben oraya bir milletvekili olarak gidiyorum. Erdoğan’ı dinlemek için oraya gidiyorum, bize vereceği mesajı dinlemek için gidiyorum" dedi.

Gazetecinin kendisine soru sormasının Erdoğan’ın gündemini gölgeleyebileceğini savunan Soylu, "Bir gazetecinin günlük bir meseleyle ilgili grup toplantısında bana soru sorması ve benim cevap vermem, Erdoğan’ın kürsüsünü ve gündemini işgal etmek olmaz mı? Bu bir işgal hareketi olur, ben öyle düşünüyorum" diye konuştu.

'Kamerayı gözümün içine sokarak sordu'

Gülistan Doku dosyasına ilişkin sorunun grup toplantısında ayaküstü sorulmasını doğru bulmadığını belirten Soylu, gazetecinin kendisine kamerayla çok yaklaştığını öne sürdü. Soylu, "Gülistan Doku ayaküstü sorulacak bir soru mudur? Bu böyle mi olur? Benim orada konuşmam doğru değil. Geldi oraya neredeyse kamerayı gözümün içine sokarak sordu" ifadelerini kullandı.

Soylu, olay anında gazeteciyi tanımadığını belirterek, "'Sen kimsin?' dedim, buna bozuldu. 'Kardeş sen izin aldın mı?' dedim, 'Bizim usulümüz böyle' dedi. Ben Doğan Şentürk’ü de aradım. Durumu anlattım, doğru bulmuyorum dedim" diye konuştu.

'Türkiye’de faili meçhulleri AK Parti bitirmiştir'

Soylu kendi döneminde faili meçhul olmadığını da iddia etti ve şöyle konuştu: "Sanki suçluymuş gibi bir ideolojik olarak davranışlar yakışmaz. Türkiye’de faili meçhulleri AK Parti bitirmiştir. Hele 15 Temmuz’dan sonra devlet FETÖ’den arındıktan sonra 2021-2022-2023-2024-2025’te Türkiye’de polis bölgesinde bir tane faili meçhul yoktur. Dünyada bir tane örneği yoktur, gösterin kellemi keseceğim. Türkiye’de ortalama 2010-2016 arası 25-26 faili meçhul vardır."

'2028'den sonra bana bir gün siyaset yaptıramazlar'

Soylu, açıklamasının sonunda siyasi geleceğine ilişkin de dikkat çeken ifadeler kullandı. "2028’den sonra bana bir kişi 1 gün siyaset yaptıramaz" diyen Soylu, elinde bilgi ve belge olanların bunları ortaya koyması gerektiğini söyledi.

Soylu, "Elinde bilgisi olan, belgesi olan ortaya koymayan namerttir" ifadelerini kullandı.