Soylu Gazi Mahallesi'nde protesto edildi: Çok sayıda kişi gözaltına alındı

İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Gazi Mahallesi'nde seçim çalışması yürüten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun seçim otobüsünden yaptığı konuşmalar tepkilere neden oldu.

Soylu, CHP bayrağı taşıyan ve zafer işareti yapan bir gruba "PKK ile iç içe geçmişsiniz, onların işareti yapıyorsunuz" sözleriyle seslendi. Kalabalık tarafından yuhalanan Soylu, konuşmasına "Çok güzel bir fotoğraf veriyorsunuz. Verdiğiniz fotoğrafta CHP ile PKK iç içe. Kandil'e bu millet 'hayır' dedi. Çocuklarınızı, ailelerinizi LGBT'den kurtardık" ifadeleriyle devam etti.

Bakan Soylu'nun açıklamalarına tepki gösterenler polis ablukasına alındı. Bunun üzerine İsmetpaşa Caddesi'nden yürüyüşe geçen halk "Hak, hukuk, adalet!", "Hizbullah'ın itleri, yıldıramaz bizleri!" sloganları attı. Polisin müdahale ettiği yürüyüşte çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında bir çocuğun da olduğu görüldü.