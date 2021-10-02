Soylu: Bugünün nesilleri babalarından bir başbakanın asıldığını duymayabilirler

İl Emniyet Müdürlüğüne verilen yeni araçlar vesileyle Kocaeli Kongre Merkezi bahçesinde düzenlenen törende konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Acaba bugün kaç şehit verilecek? endişesiyle gecelerini geçirdiğini" söyleyerek "Amerika'dan, Avrupa'dan parmak salladılar bize; haddinizi bilin diye, etrafımızda terör koridorları oluşunca siz müdahale etmeyin diye" ifadelerini kullandı.

"Bütün maliyeti bu millet yaşadı. Hep beraber yaşadık. Hep birlikte çok çalışarak gördüğümüz acıları gelecek nesillere yansıtmamak için el birliğiyle adım atmakla sorumluyuz. Bugünün nesilleri, yani bizim çocuklarımız, gelecek nesillerimiz, bu karşı karşıya kaldığımız zorluklara bizim gibi göğüs geremeyebilir." diyen Soylu şöyle konuştu:

"Onlara önlerinin daha güvenli olduğu, engellerin birer birer aşıldığı ve kendilerinin çok daha güçlü yarınlara büyük ve güvenli adımlarla gittiği bir Türkiye bırakmalıyız. Onlar babalarından bir başbakanın asıldığını duymayabilirler. 28 Şubat'tan 15 Temmuz'a kadar yaşanan süreçte, bu ülkenin demokrasisine ve hürriyetine, bu ülkenin insanlarına yüklenen maliyetleri göremeyebilirler ki görmesinler zaten. Onun için bu nesil, adanmış bir nesildir. Kendimizi öyle görelim."

'Avrupa sel felaketinin yaralarını hâlâ saramadı'

Soylu, 1,5 ay önce sel ve yangın afetlerinin yaşandığı bölgelerde el birliğiyle vatandaşların yaralarının sarıldığını söyleyerek Avrupa'nınsa hâlâ karşı karşıya kaldığı sel felaketinin yaralarını saramadığını iddia etti.

Türkiye'nin "herkesi imrendirecek sanayi tesislerine sahip olduğunu" iddia eden İçişleri Bakanı şöyle devam etti:

"Marmaray'dan Avrasya'ya kadar yer altı tünellerimiz var. Avrupa'nın yapamadığı havalimanlarını 3-4 yılda çok rahat bir şekilde yapabilecek kabiliyetimiz ve irademiz var. Biz zenginlikle şımarmayacak bir milletiz. Bu dünyanın bir sınav dünyası olduğunu hepimiz en güzel şekilde biliyoruz. Ne yapmalıyız? Sınırımızın hemen ötesinde insanları ölüme terk edip, burada rahat rahat gülüp oynamalı mıyız? Ya bizim başımıza aynı iş gelirse, kim dönüp bakar bize? Kim dönüp el uzatır bize? Yeryüzünün adaleti var da Cenab-ı Allah'ın adaleti yok mu? Esas adalet, Cenab-ı Allah'ın adaleti. Bu kadar başımıza sıkıntılar geliyor; bir taraftan Kovid, bir taraftan seller, yangınlar bir taraftan depremler... Tam 1,5-2 yıldır Elazığ depreminden başlayan süreçle neredeyse yaşamadığımız kalmadı ama ayakta duruyoruz"

'Terör örgütüne bu yıl 39 kişi katıldı'

Soylu, "Etrafımızdaki coğrafya ateş çemberi, Allah'a hamdolsun ki biz şehirlerimizde huzur içerisinde yaşıyoruz. Belki çektiğimiz, karşı karşıya kaldığımız sıkıntılar da bundan dolayıdır. Başımıza terörü bela ettiler. Allah'a hamdolsun, yılda 5 bin 500 kişinin katıldığı terör örgütüne geçen yıl 53 kişi, bu yıl şu ana kadar 39 kişi katıldı" diye konuştu.