Soylu: Bu millet onlara cumhuriyetin 100. yılını göstermeyecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AKP Mamak İlçe Danışma Meclisi toplantısına katıldı, burada gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Biliyorsunuz son zamanlarda birileri helallik istiyormuş, öyle mi? Hem yoğurdum ekşimesin hem ayranım dökülmesin. Ne güzel iş. Helallik istemek öyle her şeyi, her türlü meseleyi, her türlü değerimizi istismar etmekle olmaz" diyen Soylu, "2023 seçiminin akşamı göreceksiniz evinden çıkıp partiye gitmeye yüzü olmayacak Kılıçdaroğlu'nun. Tarihin en büyük ama en büyük hezimetini 2023'te Kılıçdaroğlu yaşayacak. Çünkü AK Parti kadroları, Recep Tayyip Erdoğan ve bugün Cumhur İttifakı'yla beraber bu millete hizmetkar olduğumuz için, bu millet onlara Cumhuriyetin 100. yılını göstermeyecek. Bu kadrolara hem 2023'ü hem 2053'ü hem de 2071'i gösterecek. Buna inancımız tamdır. Neymiş, bize hesap soracakmış? Tayyip Erdoğan'a, AK Parti'ye, bize neyin hesabını soracak?" ifadesini kullandı.