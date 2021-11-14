Soylu: Bazen çok haksızlıklarla karşılaşıyoruz, seçimler oluyor belediyeler parti değiştiriyor

Adıyaman’da konuşan Bakan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’nin salgın döneminde de yatırımlardan geri kalmadığını iddia etti. Soylu, ayrıca 'ret, inkar ve asimilasyon politikalarına son verdiklerini' de öne sürdü.

Soylu, "Kimsenin aklına gelmeyecek işler yaptık. Ret, inkar ve asimilasyon politikalarının tamamını elimizin tersiyle ittik. Bu ülkede hem birlik hem de kardeşlik oluşturduk” şeklinde konuştu.

Türkiye'nin dünya ile arasındaki makası kendi lehine kapattığını söyleyen Bakan Soylu, "Biz geriye gitmiyoruz, tam tersi Avrupa ile aramızdaki makası, tam 300 yıldır açık olan o makası yavaş yavaş kapatıyoruz. Gelecek nesillere altyapısı güçlü, yolları, barajları, üniversiteleri, savunma sanayisi güçlü bir Türkiye bırakıyoruz. Dünya ile aramızdaki makası kendi lehimize kapatıyoruz” dedi.

Gezi'yi hatırladı: Gelecek nesillerimize tekrar bu olayların yaşanmasına izin vermeyelim

Soylu, "Afetlerle karşı karşıya kaldığımız dönemlerde vatandaşın 'Nerede bu devlet?' dediği bir Türkiye yaşadık. Bir taraftan Gezi olaylarını gördük, bir taraftan 17-25 Aralık’ı gördünüz. Bir taraftan 6-8 Ekim olaylarını gördünüz. 15 Temmuz hain darbe girişimini gördünüz. Gelecek nesillerimize tekrar bu olayların yaşanmasına izin vermeyelim” dedi.

'Hizmet üretemeyen belediyeler suçu hükümete atıyor'

"Bazen çok haksızlıklarla karşılaşıyoruz" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Seçimler oluyor, belediyeler parti değiştiriyor" derken şöyle devam etti:

"Diyorlar ki 'beni engelliyorlar.' Nasıl engelliyoruz? Paranda bir kesinti var mı, yok. Ama hizmet edememesinin bir mazeretini ortaya koyabilmek için kolaycılığa kaçanlar var. Çok para ile az iş yapanlar hükümeti suçluyor.”