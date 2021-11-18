Soylu, BAE Başbakan Yardımcısı Al Nahyan ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İtalya'nın başkenti Roma'da, Birleşik Arap Emirlikleri Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Saif bin Zayed Al Nahyan ile bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "2021 Akdeniz Parlamenter Asamblesi Ödül Töreni vesilesiyle İtalya’nın başkenti Roma’da bulunan Bakanımız Sn. Süleyman Soylu, Birleşik Arap Emirlikleri Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Korgeneral Sn. Saif bin Zayed Al Nahyan ile bir araya geldi" denildi.