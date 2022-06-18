Soylu ayarlı operasyon: MHP'nin Diyarbakır adımı ve çocuk istismarı...

MHP'nin Diyarbakır İl Teşkilatı'nı kapatma kararından saatler sonra gelen operasyon ve il başkanının istismar suçlamasıyla tutuklanması tartışma konusu olmaya devam ediyor. Her şey bir yana, ülkenin İçişleri Bakanlığı'na bağlı emniyetin yürüttüğü bir operasyon "MHP'ye zarar vermesin" gerekçesiyle öncesinden sızdırılıyor, belki de "delil karatma" için fırsat sunuluyor.

Neler oldu?

Perşembe günü MHP Genel Başkan Yardımcısı ve MHP İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, hiçbir detay bilgisi paylaşmadan "MHP Diyarbakır il teşkilatımız görülen lüzum üzerine parti tüzüğümüzün ilgili maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden feshedilmiş, il başkanlığımız kapatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" açıklamasında bulundu.

Kararın gerekçesine ilişkin tek bir somut bilgi paylaşılmadı.

Peki tam bu sırada MHP'nin daha sonradan istismar suçlamasıyla tutuklanan İl Başkanı Cihan Kayaalp ne diyordu?

T24 yazarı Candan Yıldız, Kayaalp'le görüştüğünü belirterek, "Parti yönetiminin kapatmanın ‘geçici’ olduğu bilgisini paylaştığını, ancak ‘nedeni’ konusunda bilgi verilmediğini, çağırmaları durumunda Ankara’ya gideceğini, çağırmamaları durumunda ise Genel Merkez’in ‘takdiri’ olarak göreceğini söyledi" aktarımında bulunuyordu.

Kayaalp'in bu sözlerine inanacak olursak, Kayaalp görevden almanın nedenini bilmiyor, kendisine bu karar için "geçici" deniyordu.

Söz konusu haberde, kendisine ilişkin "akçeli işler" iddiasına ise "yeni değil, üç dört yıldır benzeri asılsız iddialar var" yanıtı veriyordu Kayaalp.

MHP'ye tam zamanlı bilgi verilmiş

Neler oluyor sorusu henüz tartışma konusu olmaya devam ederken, MHP'nin söz konusu kararı aldığı günün gecesinde polis operasyona başlıyor, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile yapılan operasyonda görevden alınan MHP İl Başkanı Cihan Kayaalp ve bazı yönetim kurulu üyeleri gözaltına alınıyordu.

Yani MHP'ye tam zamanında haber verilmiş, belki korunmak istenen isimlere, korunması istenen başlıklarda "delilleri uçurması" için fırsat sunulmuştu.

Ancak operasyonun ardından ortaya çıkan ilk bilgi, Kayaalp'in de tahmin ettiği gibi akçeli işlerdi. Suçlamalar ‘usulsüzlük’ ve ‘ihalelere fesat karıştırma’ gibi başlıklar olmuştu ilk elden.

Aynı günün akşam saatlerinde görevden alınan Cihan Kayaalp ve 3 MHP'li adliyeye sevk edilmişi, 4 kişi hakkında tutuklama talep edilmişti.

16 yaşındaki çocuğa sistematik istismar

Dün akşam saatlerinde ise MHP'nin Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp "16 yaşındaki bir çocuğa sistematik olarak cinsel istismarda bulunmak..." suçlamasıyla tutuklandı. "Çocuğa cinsel istismar" suçundan tutuklanan Kayaalp, Diyarbakır Kampüs Cezaevi T Tipi'ne götürüldü.

Bir Soylu klasiği...

Daha önce birçok suçlu isimle fotoğrafı ortaya çıkan Süleyman Soylu'nun Cihan Kayaalp’le de fotoğrafı ortaya çıktı.

Kayaalp’in ayrıca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla da görüntüleri bulunuyor.