Diyarbakır’da MHP’ye operasyon: Başkan gözaltında

MHP Genel Merkezinin radikal bir kararla görevden aldığı ve kapısına kilit vurduğu MHP Diyarbakır İl teşkilatının başkan ve bazı yöneticileri gözaltına alındı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile gece yarısı yapılan operasyonda görevden alınan MHP İl Başkanı Cihan Kayaalp ve bazı yönetim kurulu üyeleri gözaltına alındı.

İddialar: İhaleye fesat karıştırma ve usulsüzlük

Tigrishaber'den Murat Özbilek'in haberine göre Emniyete götürülen İl Başkanı Kayaalp ve yönetim kurulu üyelerinin ifade işlemleri devam ederken, gözaltı gerekçesinin ‘usulsüzlük’ ve ‘ihalelere fesat karıştırma’ gibi iddialardan kaynaklandığı öğrenildi. Öte yandan bazı yönetim kurulu üyelerinin ise arandığı belirtildi.

Açıklama sonrası operasyon

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile, MHP Diyarbakır il teşkilatının kapatıldığını, binaya kilit vurulduğunu açıklamıştı. MHP’li Semih Yalçın’ın açıklamasından bir gün sonra MHP yönetimine yapılan operasyon dikkat çekti.

Bu gelişme Süleyman Soylu'nun operasyonu MHP'ye önceden ilettiği yorumlarına neden oldu.