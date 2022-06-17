MHP, Diyarbakır teşkilatının kapısına neden kilit vurdu?

MHP'nin Diyarbakır İl Örgütü'nü kapatması tartışılmaya devam ediyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, kişisel Twitter hesabında kararı şöyle duyurmuştu: “Görülen lüzum üzerine parti tüzüğümüzün ilgili maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden feshedilmiş, il başkanlığımız kapatılmıştır.”

T24 yazarı Candan Yıldız, MHP'nin Diyarbakır’daki varlığının simgesel bir anlama sahip olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“(…) MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, Hürriyet’in 2008 tarihli haberine göre ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kamu görevlileriyle ilişkili oldukları görüntüsü verip bir işin görüleceği vaadiyle dolandırıcılık yapmak, ruhsatsız uzun ve kısa namlulu silah bulundurmak’ suçlarından 30’ar yıl hapis istemiyle tutuklu yargılanan’ bir isim. Daha sonra bu davadan 2016 yılında beraat etti.

O dönem Temiz Toplum Derneği İl Başkanı olan Cihan Kayaalp, iddiaya göre ‘uyuşturucuya bulaşan gençleri topluma kazandırmak için MHP bünyesine katmak istediğini’ söyleyerek MHP ile ilişkileniyor. Hatta bir dönem Diyarbakır Ülkü Ocakları Başkanlığı yapıyor ama hakkındaki iddialar ve açılan dava nedeniyle ilişkisi kesiliyor.

Kayaalp, yıllar sonra önce il başkan yardımcılığı, sonra il başkanı olarak MHP’ye dönüyor.

MHP Genel Merkezi’nin Diyarbakır İl Başkanlığı’nın kapısına kilit vurmasıyla ilgili çeşitli rivayetler var.

Rivayetlerden biri, gelecek seçimlerde AKP’nin daha çok oy alması için teşkilat kapatıldı. Bu gerekçe ikna edici değil, zira belirleyici bir oyu yok MHP’nin Diyarbakır’da. Kaldı ki, geçmişte olduğu gibi, aday çıkarmayarak da destek olabilirdi. Cumhur İttifakı’nın bütün bu hesapların üzerinde stratejik bir ittifak olduğunu unutmamak lazım.

Bir diğer rivayet ise, devletin hafızasının taşıyıcısı MHP’nin siyasi bir öngörü ile olası olaylara, provokasyonlara karşı teşkilatını koruma refleksi göstermesi.

Bir diğer rivayet de, mevcut il başkanı hakkında akçeli işlere dair iddialara, söylentilere karşı MHP yönetiminin ön almak istemesi.

Cihan Kayaalp’le konuştum. Parti yönetiminin kapatmanın ‘geçici’ olduğu bilgisini paylaştığını, ancak ‘nedeni’ konusunda bilgi verilmediğini, çağırmaları durumunda Ankara’ya gideceğini, çağırmamaları durumunda ise Genel Merkez’in ‘takdiri’ olarak göreceğini söyledi.

Kayaalp, ‘akçeli işler’ iddialarıyla ilgili de ‘yeni değil, üç dört yıldır benzeri asılsız iddialar var’ diye konuştu.”