Soylu 14 Mayıs için bu defa 'beyaz ihtilal' dedi: 'İnşallah 100 yıl sürecek'

İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili adayı Süleyman Soylu, İstanbul'da Rami Stadı'nın açılış töreninde konuştu.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'ABD'nin diliyle konuştuğunu' savunan Soylu, "Kılıçdaroğlu çıkmış diyor ki; 'Şehir hastaneleri israftır'. Bu memlekete milletin diliyle konuşan adam lazım, Amerika'nın diliyle konuşan adam lazım değil" dedi.

HDP'nin Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldığını hatırlatan Soylu, "Peki ne diyorlar? Diyorlar ki '100 yıllık Cumhuriyet'i bitireceğiz'. Başka ne diyorlar? 'Özerklik istiyoruz' diyorlar" iddiasında bulundu.

Seçim gününe yaptığı 'sivil darbe' benzetmesi ile tepki çeken Soylu, sözlerini şöyle açıkladı:

"Bir 14 Mayıs'ta bu ülke beyaz ihtilalle beraber... O siyaset cahili olan CHP'lilere buradan söylüyorum: Dün bana laf yetiştiren o CHP'liler var. Biz ona bizim tarafımızda 'beyaz ihtilal' diyoruz. Bir halk ihtilali, bir devrimdi o. Millet, Adnan Menderes'i seçti, ezan-ı Muhammedi'nin aslıyla beraber milleti buluşturdu. Bir köylünün oğlu hakim oldu, bir köylünün kızı mühendis ve avukat oldu. Köylerle şehirler birleşti. Türkiye'de barajlar, yollar yapıldı. Olmayan kalmadı Türkiye'de. Ama o ne kadar sürdü? 1950'den 27 Mayıs 1960'a kadar 10 yıl sürdü. Bizim devrimiz ne kadar sürecek biliyor musunuz? Türkiye Yüzyılı başlıyor, Türkiye Yüzyılı. 14 Mayıs, 100 yıl sürecek inşallah."