Danışman Yasin Aktay: Muhalefetin ‘Erdoğan’dan kurtulma’ vaadi kin ve nefret suçudur

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanı Yasin Aktay, muhalefetin seçimde Erdoğan’dan kurtulma çağrısının ‘nihilist bir tutum’ ve ‘nefret söylemi’ olduğunu savundu.

Aktay, Yeni Şafak'taki köşe yazısında Millet İttifakı'nın tek vaadinin 'Erdoğan'dan kurtulmak' olduğunu belirterek "Buna dair takındıkları nihilist inkârcı tutumdan başka bir tarzları yok" dedi.

Erdoğan’n bir seçim kampanyasında sağlığını riske edecek derecede çaba sarf etmesinin hırs, kaybetme korkusuna karşı endişe ile ilgili olmadığını savunan Aktay, "'Erdoğan’dan kurtulma' söyleminin ardındaki nefret dili’ başlıklı yazısında şunları yazdı:

"... Erdoğan’ın veya cumhur ittifakının “Türkiye için kazanımların devamı” üzerine kurdukları kampanyayı boşa çıkarmaya çalışıyorlar. Bunu yaparken bir yandan bu kazanımları nihilistçe yok saymaya, önemsizleştirmeye, anlamsızlaştırmaya çalışıyorlar bir yandan daha demokrat, daha açılımcı, daha genç, daha rasyonel bir alternatif umudunu telkin etmeye çalışıyorlar.

İyi de kim olacak bu daha açılımcı, daha genç, daha başarılı, daha demokrat alternatif? Kılıçdaroğlu’na yakışıyor mu hiç bu vasıflar? Aslında herhangi bir CHP’liye yakışır mı bu vasıflar?

(...)

Kılıçdaroğlu’nun atanamamış teorisyenleri bu gücü, bu değeri, bu avantajı boşa çıkarmanın derdindeler. 25 yıldır girdiği hiçbir seçimi kaybetmemiş bir Erdoğan’a karşı millete vaat ettikleri tek şey, hiçbir seçimi kazanamamış biri eliyle “ondan kurtulmak”tan ileri gidemiyor.

(...)

Bütün motivasyonları Erdoğan ve onun liderliğini yirmi yıldır yaptığı bir değişimin bütün birikimlerinden kurtulmak olunca sözlerinden de, burunlarından da öfke ve intikamın dilinden başka bir şey dökülmüyor. Erdoğan’dan kurtulma vaadinin yirmi yıldır arkasında durmuş toplumun en az bir yarısına karşı bir kin ve nefret diline kolayca tercüme edildiğini göremiyorlar bile."