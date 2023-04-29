Bahçeli: Kılıçdaroğlu’nun Aleviliği samimi değildir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Eskişehir’de düzenlediği mitingde Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Alevi' başlıklı açıklamasını hedef aldı.
Kılıçdaroğlu'nun Aleviliğini 'samimi bulmayan' Bahçeli, CHP Genel Başkanını 'mezhepçilik' yapmakla suçladı.
Bahçeli'nin konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:
- Kılıçdaroğlu’nun etnik ve mezhep temelli kimlik siyaseti çok tehlikelidir. Sonu uçurum olan bu yoldan derhal dönmelidir. Geçtiğimiz günlerde ilk kez Alevi olduğunu itiraf etti. Elbette saygı duyarız, Alevi olduğunu söylemesini de hakkı görürüz. (...) Kılıçdaroğlu’nun Aleviliği samimi değildir. Bu kapsamda hiçbir uzlaşmaya bugüne kadar yanaşmamıştır.
- Mezhepçilik fitnesini yayanlar, bu çerçevede yıllarca husumet aşısı yapanlar bizden olmayan, bizim gibi hissetmeyen, bizim gibi inanmayan bozgunculardır.
- Şayet Alevi kardeşlerimiz cemevini ibadethane görüyorlarsa, ki öyledir, bize düşen sadece buna saygı duymak ve peşin hükümlerin ambargosundan kurtularak yapıcı ve destekleyici bir tavır almaktır. Bunda çekinecek, tereddüt edecek, endişeye kapılacak hiçbir şey yoktur. Kimin nerede ve nasıl ibadet edeceğinin yazılı bir kuralı, bağlayıcı bir hükmü, genel çerçeve bir ilkesi de yoktur.