Ülkü Ocakları'nın Kılıçdaroğlu ve Akşener'i hedef alan pankartlarını CHP indirdi

İstanbul Ümraniye'de, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in fotoğraflarını HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile birlikte gösteren bir pankart asıldı.

İlçedeki Ülkü Ocakları binasından asılan dev pankartlarda "Bazıları ikiyüzlü" yazısına yer verildi.

BirGün'de yer alan habere göre pankart, daha sonra CHP'li Bulut Can Okuducu tarafından indirildi.

Olaya sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla tepki gösteren CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Yalana, iftiraya sığınacak kadar çaresiz kalmış olmanız üzücü Son kez uyarıyorum! iftiralarınıza devam ederseniz eğer ne yapacağımızı çok iyi biliyorum!" ifadelerini kullandı.