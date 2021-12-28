SÖYLEŞİ | 'Çözüm sokak hayvanlarını cezalandırmak değil, dövüşlerin ve ticaretin engellenmesi'

Sahipli ve saldırı köpeği olarak yetiştirilmiş bir köpeğin 4 yaşındaki bir çocuğa saldırıp, onu ağır yaralamasının ardından hükümetten sokak hayvanlarının toplatılması yönünde sinyaller gelmişti. Dün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 81 ile yolladığı genelgeyle de bu durum resmiyet kazanmıştı.

Konuya ilişkin yorum yapan Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Sözcüsü Şule Baylan, sokak hayvanlarının barınaklara kapatılmasının "asla sağlıklı bir çözüm olamayacağına" dikkat çekerken önceliğin hayvan dövüştürme ve satışının önüne geçmek olması gerektiğini belirtti.

'Pitbullar saldırgan değil, yetiştirmeye bağlı'

HAYTAP Sözcüsü Baylan şu yorumlarda bulundu:

Sosyal medya üzerinden köpeklerin katledilmesi çağrılarına bile varan bir süreç başlatıldı. Bu özellikle pitbull cinsi köpekler üzerinde yoğunlaştı. İddia edildiği üzere bu cins köpeklerin saldırganlıkla bir ilgileri var mı?

Öncelikle bir pitbulun bir kız çocuğuna saldırmış olmasıyla ilgili maalesef yasaya uygun olmayan şekilde belediyelere “köpekleri toplayın” dendi. Köpeklerin toplanması gibi bir şey mümkün değil çünkü [yenilenen] 5199 no’lu yasada aynı şekilde kısırlaştırılıp geri bırakılması var. Köpekler saldırgansa ancak alınabilir, üstelik bu olayda sahipli bir köpekten kaynaklı bir sıkıntı var.

Pitbullar asla saldırgan hayvanlar değillerdir, yetiştirmeye bağlı. Pitbulu o şekilde yetiştiren ya da onu sorumsuz bir şekilde ağızlıksız gezdiren bir insanın ceza almasını tabi ki onaylıyoruz. Ancak bu durumdan dolayı köpeklerin cezalandırılması asla mantığa uymuyor.

Kaldı ki sadece pitbull değil, köpeklerin “üretilip satılmasıyla” ilgili yıllardır anlattığımız, üretimin durması gerektiği; köpek ya da kedi sahibi olmak isteyenlerin bakımevinden kısırlaştırılmış olarak almaları gerektiğini defalarca yasa taslağımızda defalarca HAYTAP olarak verdik. Ancak halen bu iş olmadı. Merdiven altı üretimi durduramıyorlar, merdiven altı pitbul üretimi devam ediyor, evlerde üretimler devam ediyor.

Ayrıca yeni yasada maalesef hiç onaylamadığımız “katalog satışları” ortaya çıktı. Yani aynen bir mal gibi bir canlıya bakacaksınız, oradan market kataloğu gibi oradan “bunu istiyorum” diyeceksiniz, bu asla kabul edilemez bir durum.

'İnternette birkaç siteye girseler dövüşleri bizim gördüğümüz gibi devlet de görebilir'

Peki saldırı ve dövüş köpeği yetiştirmek veya havyan dövüştürmek üzerine etkin bir düzenleme var mı?

Öncelikle sosyal medya [üzerinden organize edilen], kontrolsüz bir şekilde üretimi yapılan, dövüştürülen kangalların, pitbulların engellenmesini istiyoruz. Birkaç siteye girseler bizim gördüğümüz gibi devlet de bunu görebilir ve cezalandırma yoluna gidebilir.

Bunlar yapılmadan, bunların sürekli üretip para karşılığı sattığı hayvanları alıp, olmayan bakım evlerine gönderiyorlar ki bir çok belediyenin hiç bakım evi yok.

İnanılmaz kötü durumda toplamalar yapılıyor, bunların hepsi sosyal medyaya yansıyor. Buraya kapatılan köpeklerin akıbetini biz bilmiyoruz, bu kadar hazırlıksız bir şekilde toplanan bu köpekler nereye gidiyor?

İnanılmaz derecede üzücü bir durum söz konusu...

'Beyaz Türkler ifadesiyle bize ne demek istendiğini anlayamadık'

Cumhurbaşkanı bir taraftan 'Beyaz Türkler köpeklerinize sahip çıkın' şeklinde açıklamada bulundu. Bunun ne anlama geldiğiyse biraz meçhul...

“Beyaz Türk” konusuna gelince açıkçası biz hiçbir şey anlamadık hayvan hakları savunucuları olarak. Çünkü bizim [hayvan hakları savunucuları] içimizde “parti olayıyla” ilgili hiçbir şey yok, siyasi hiçbir şey yok sadece vicdani bir çalışma içerisindeyiz.

Bu vicdani çalışma içinde inanın ki normal hayatta belki hiç görüşmeyecek kişiler bile bir araya geliyor ve sadece vicdan ve merhamet kaynaklı bir aradayız. Bu nedenle bu kelimelerle bize ne demek istendiğini anlayamadık.

Sokaktaki hayvanlara bakanlar “zengin insanlar” değil. Çünkü zengin insanlar dediğimiz kesim bu hayvanları üretip satan, avcılık için kullanan, dövüş için kullanan, bahislerde kullanan insanlar. Bu zavallı hayvanlara sokaklarda bakanlar insanlar emekliler, gençler, merhamet sahibi insanlar. Bizim parayla ilgimiz yok.

'Kapatılınca zayıf olan yemek yiyemez, su içemez...'

Şu sırada sunulan 'toplanıp barınaklara kapatma' yöntemi fiili bir çözüm yaratabiliyor mu? Barınakların hayvanların yetiştirilmesi için bir altyapısı söz konusu mu?

Türkiye’de şu anda hiçbir yerde, ama hiçbir yerde; hiçbir ilçede, hiçbir ilde sokak hayvanlarını rahat ettirebilecek, ömürlerini sürdürebilecek bir mekanizma yok.

Bırakın ömürlerini, şu anda toplanan hayvanların bakım evi olmayan yerlerde nereye gittiği belli değil. Bakım evi olan yerlerse aynen bir hapishane gibidir, oraya kapatırlar hayvanları. Hayvanlar, köpekler koşmak ister, insan ilişkisi ister...

Düşünün bir sürü hayvanı bir yere kapatmışsınız; zayıf olan yemek yiyemez, su içemez...

Şu anda maalesef Türkiye’de sokak hayvanları için çok hüzünlü, çok kötü bir durum yaşanmakta ve maalesef yeni yıla girdiğimiz şu günlerde hayvanların ahını almaktayız.

Biliyorum bu görüntüler bizleri, vicdanı olanları rahatsız edecek

Bence esas bu olanlara sebep olanları rahatsız etsin!

Ortalık hırsız, katil, çocuk istismarcısı doluyken bir de bu eklendi! İnsanı, hayvanı, doğayı, inançları sınıflandıranları rahatsız etsin!

Ahmet Güneş Tekin pic.twitter.com/PLGNimzAI0 — Haytap (@HaytapOfficial) December 27, 2021

'Yapılması gerekeni yıllardır anlatıyoruz ama hedefi bulmuyor'

Kaldı ki “cennet gibi” bir barınak dahi olsa, ömür boyu hapsedilmeyi hiçbir canlı istemez. Özgürlük her canlı için bir haktır.

Sadece burada yapılması gereken; etkin kısırlaştırma, satışın engellenmesi, popülasyonun düşmesi, köpek sahibi olmak isteyenlerin satın alması değil, bakım evlerinden kısırlaştırılmış olarak alması. Biz bunu yıllardır anlatıyoruz ama anlattıklarımız maalesef hedefi bulmuyor.

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu bazı basın organları tarafından 'insan sağlığını tehdit ediyor' gibi bahanelerle hedef alınmaya başladı. Bunun bir gerçekçiliği var mı?

Hayvanlar bizim dünyayı paylaştığımız canlılardır ve çok zayıf halkalardır. Bu zayıf halkayı bu şekilde ezmek, dünyanın bize ait olduğunu düşünmek, o acıları vermek hiçbir zaman hiçbir kültür tarafından kabul edilemez.